Дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала фигурку на пляже в купальнике

Как сообщает Politeka.net, дочери известной украинской певицы Веры Брежневой Соне Киперман недавно исполнилось 20 лет. Девушка успешная модель и даже дебютировала, как актриса, она живет и учится в Америке и редко наведывается в гости к звездной мамочке. Красотка активный пользователь Instagram, где часто делится с поклонниками яркими публикациями о своей жизни.

Так, недавно на в своем микроблоге Соня выложила несколько милых снимков, на которых показала свой роскошный отдых. На новых фото девушка появилась в интересной природной локации, она вертится перед камерой, демонстрируя фигурку. Как видно, на пляж Киперман пришла в интересном и откровенном купальнике, который красиво подчеркнул упругое тело и загорелую кожу. На нескольких кадрах девушка накинула поверх бикини просторную светлую рубашку.

В подписи к публикации Соня написала: "Пляжный день?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "Юная Афродита", "Красивая", "Крутые фотки", "Красотка", "Хороша, огонь", "Очень красивая", "Идеальная походка", "Невероятная", "Какая милая", "Хорошего отдыха, Соня", - пишут восторженные пользователи в комментариях к фото девушки.

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