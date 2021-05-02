Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник, который сейчас отдыхает на Мальдивах, всколыхнул публику признанием
37-летний шоумен, повидавший немало любовных историй, слез и счастливых финалов на "Холостяке", решил показать свою "абсолютную фаворитку всех сезонов". Соответствующее фото и признание Григорий опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Вы часто спрашиваете, кто моя фаворитка - вот она, моя абсолютная фаворитка всех сезонов @kristina_reshetnik 🤍 Mr & Mrs Reshetnik 👫🏻", - говорится в сообщении.
На фото загорелый Григорий позировал рядом с не менее загорелой женой Кристиной. Девушка блеснула аппетитным декольте, распахнув рубашечку.
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Как известно, сейчас семейство в полном составе отдыхает в райском уголке планеты. Ранее Решетник делился секретом удачного отпуска с тремя детьми (у них с Кристиной трое сыновей, младшему из которых еще нет и года).
"Хочу развеять стереотип и сказать, что путешествовать с детьми не сложно, если постепенно овладевать этим процессом. Главное подготовка, отсутствие паники и смелость. И тогда незабываемые эмоции от отдыха и общения с родными вам гарантированы 😍#татотрьохсинів", - заявил Решетник, поделившись ярким фото с наследниками.
"Если родители не паникуют все всегда ок, дети очень это чувствуют"; "Какие вы с Крис молодцы!!! А одежда после Киева такая яркая!"; "Вы герои👏"; "Вы действительно супер семейка😉😙 хорошего вам отдыха!", - желали ему в комментариях.
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