Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые прокомментировала свое душевное состояние после громкого развода с Бредом Питтом
В новом интервью для издания
Даже спустя пять лет после скандального развода с Питтом Джоли не может спокойно говорить об экс-супруге. Но, как оказалось, травма помогла ей в карьере. Актриса получила роль женщины, которая пытается бороться с посттравматическим синдромом в фильме "Те, кто желают мне смерти". И новая роль ее исцелила, вернув к жизни.
"Я была точно такой же, как моя героиня – абсолютно сломленной. Но только вместе с ней я сумела поставить себя на ноги", – рассказала голливудская знаменитость.
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Анджелина Джоли начинала карьеру не только в качестве модели, но также снимаясь в клипах. Так красотка снялась в клипах Ленни Кравица и Rolling Stones.
К слову, в семь лет Энджи снялась в эпизоде комедии «В поисках выхода». В 1995 году артистка сыграла в фильме «Хакеры», который стал культовым, а Джоли заметили другие режиссеры.
После этого карьера Джоли пошла вверх, а благодаря своей внешности артистку до сих пор считают одной из самых горячих актрис Голливуда.
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