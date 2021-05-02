Певица Даша Астафьева изумила смелой фотосессией, разбив не одно мужское сердце

35-летняя красотка, за которой в Инстаграм наблюдают почти полмиллиона подписчиков, никогда не боялась откровенных сцен, демонстрируя все, чем ее щедро наградила природа.

Как передает Politeka.net, в этот раз звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм снимки, сделанный в постели.

Брюнетка предстала в пестром микротопе, прикрыв самое интимное одеялом. Девушка поиграла на камеру с зеленым яблоком и подушкой, которые подняла вверх. На другом снимке Даша "угомонилась", задумчиво посмотрев куда-то вдаль.

"Теперь я сама решаю, какого цвета будет мое настроение! С конструктором постельного белья это легко и даже интересно, ведь сочетать можно не только цвета и тона, а ещё и размер и форму. Дорогу фантазерам!", - сообщила певица в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав брюнетку комплиментами:

"Милая Даша!!!! ❤️🙌"

"Нежная😍😍😍"

"Хорошие слова, как верно...Хорошего вам дня 👍🏻🔥"

"Как бы хотелось проснуться с такой красивой девушкой❤️"

"Быть такой красивой - противозаконно! Вы арестованы🔥"

"Вы как украинская Моника Беллуччи. Любая постель с вами 🔥"

"Вы все краше и краше))"

Ранее мы рассказывали, Астафьева опубликовала несколько своих черно-белых фото, предложив публике пофантазировать на тему, на кого она похожа.

"Даша Беллуччи", "На мою самую любимую женщину 😍❤️", "Анджелина Джоли", "Шепот ветра", "На Дашу Астафьеву 😉", "Как кинозвезда из 60-70х", "Очень красивую самобытную женщину ❤️", "На Гузееву, в молодости❤️", - ответили ей в комментариях.

Напомним, мы сообщали, что известная украинская певица Даша Астафьева загремела в больницу со страшным диагнозом, певица ошарашила подробностями своей болезни.

Как сообщала Politeka, певица Даша Астафьева и телеведущая Леся Никитюк в бесстыжих мини-нарядах затмили эффектными формами саму Каменских: "Банда красоток!".

Также Politeka писала, что Фотограф Соня Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подловила Дашу Астафьеву в тот самый момент: "Бюстгальтер не…".