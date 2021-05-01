Популярная певица Надя Дорофеева снялась в новой фотосессии, примеряя сразу два противоположных по стилю наряда

После того, как Надя объявила о старте своей сольной карьеры, она активно начала работать над своей программой, выпустила несколько клипов и уже готовит следующие песни. Причем с начала работы звезды не прошло и года. Сейчас Надя также успевает принимать участие в различных шоу и успевает сниматься в дерзких фотосессиях.

В этот раз звезда поделилась бэеекстейдж-кадрами, показывая интригующие луки. Надя примерила два противоположных образа – лук искусительницы, демонстрирующей стройные ноги в маленьком черном костюме; и лук плохой девочки/мальчика, позирующей в черной кепке, джинсах и оверсайз-пиджаке.

«bad boy», - лаконично подписала фото звезда, комментируя новый образ. В гримерке Надя показала бунтарский лук, в то время как образом дивы поделилась уже во время работы, хвастаясь длинными ногами на белом фоне.

Также Надя опубликовала интересное фото с телефоном в руках, на котором появилась в смелом образе. Красотка запечатлена в тусклой комнате, она облокотилась на стену и говорит по телефону. Перед камерой Дорофеева появилась в узких светлых лосинах, которые красиво подчеркнули длинные стройные ножки, и коротком светлом топе, а сверху на плечи накинула белую кофточку. Ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к фотографии Надя написала: "Это я. Звоню узнать, не забыл ли ты купить билет на концерт dofamin. Киев, 5 июня". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Уже купила", "Длинноногая икона стиля", "Очень красивая, не забыли", "Такую атмосферу нельзя пропустить", "Походу звонок я пропустил", - пишут пользователи в комментариях к фото.

Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

Как сообщала Politeka, Дерзкая Дорофеева заставила кайфовать Макса Барских, но рассорила украинцев: "Ну вы конечно...".

Также Politeka писала, Худенькая Дорофеева в ультракоротком платье соблазнила Дантеса прямо в гримерке: "Куда палишь?".