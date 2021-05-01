Телеведущий Григорий Решетник показал милое фото с семейного отдыха на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный телеведущий отправился с женой и тремя сыновьями на отдых на Мальдивы, откуда теперь часто выкладывает в своем микроблоге яркие фото. Так, в этот раз красавчик поделился милым пляжным кадром, а в подписи к нему поздравил с праздником.

На новом фото счастливое семейство запечатлено на роскошном пляже у самой воды, соответственно они все в легких летних нарядах. Так, сам Григорий позирует в полосатых шортах и серой футболке, он посадил себе на плечи самого младшего сына. Рядом с ним стоит жена в розовом пляжном платье и светлой шляпке, она обнимает еще двух сыновей, которые позируют в желтых футболках.

В подписи к публикации Решетник написал: "Одно из самых красивых мест мира. Здесь очень классно и… просто не хватает слов. Поздравляем всех Вас с праздником – любите себя, окружающих и жизни, будьте счастливыми". Пользователи тут же принялись обсуждать новый снимок, поздравляя телеведущего и его семью в ответ, также многие отметили, как они все загорели. "Такие загоревшие!", "Какие вы классные, загорелые!", "Какие вы симпатичные шоколадки", "Красивая семья, очень искренняя. Всего наилучшего вам", "Такая красивая семья", - пишут в комментариях.

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