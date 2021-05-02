Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обратился к украинцам в день Пасхи

Как передает Politeka.net, кулинар, который уже много лет живет и работает в Украине поздравил всех с праздником, и показал свою пасхальную корзину.

«Я поздравляю всех со светлым праздником Пасхи! 🐣 Желаю тепла и любви в каждый дом! Берегите друг друга! А еще мне очень интересно, что Вы вкладываете в Пасхальных корзину? Делитесь в комментариях», - написал он.

Эктор Хименес-Браво позировал с украшенной цветами корзиной, в которой лежали куличи, пасхальные яйца и свечи.

Судья шоу "Мастер Шеф" благодарят за поздравления и поздравляют в ответ.

«Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой!», «Такие теплые и солнечные фотки! С праздником!», «Со Светлой Пасхой!!! Здоровья, добра, счастья и благополучия, любви и мира», «Со Светлой Пасхой Вас! Всех благ Вам земных и исполнения всех желаний», "Христос Воскрес!!! ❤️Со Светлой Пасхой!!! Всех благ вашему дому", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Эктор со своей коллего Ольгой Мартыновской рассказал, как приготовить панеттоне - итальянские пасочки.

"Воздушное, мягкое тесто не оставит равнодушными даже тех, кто на диете) Это точно стоит попробовать", - отметил кулинар.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как выглядит настоящий мачо.

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