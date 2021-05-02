Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является одной из звезд "Женского квартала", к которому присоединилась несколько лет назад. Красотка вместе с другими коллегами уехала в Турцию, где сейчас проходит фестиваль.

В этот раз Лера опубликовала фото, где позировала в закрытом купальнике, а также очках. Красотка дополнила образ полупрозрачной блузой и шляпкой. Девушка добавила еще несколько фото, в которых показала себя из разных ракурсов:

"Надеюсь вы от меня не отписались.

Всех с праздником", - написала Лера под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ещё нет, но я близка к этому,и тебя с праздником, красотка", "Пушка-петарда", "Христос Воскрес".

Ранее мы сообщали, что украинская актриса и модель Лера Товстолес, которая является звездой «Женского квартала» и некоторых проектов «Квартал 95», показала себя на отдыхе.

На официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали яркие фото с отдыхающими красотками. На одном из снимков блондинка Товстолес позировала в оригинальном купальнике с ремешками.

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