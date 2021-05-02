Популярная украинская певица Ани Лорак в белом комбинезоне оригинально поздравила фанатов спраздником

Известная артистка присоединилась к поздравлениям других звезд, и сама выложила новый пост для поклонников, обращаясь к фанам по случаю праздника Пасхи. Обратить внимание фанатов Лорак удалось оригинальным образом и даже скромным.

В отличие от многих звезд, которые выложили старые кадры, засветив не очень уместные наряды, Каролина выбрала более сдержанный стиль. В светлом комбинезоне без рукавов, принтов и дополнительных украшений, она предстала с яркой улыбкой перед камерой. Почти незаметный макияж и пышная укладка дополнили образ Лорак.

Примечательно, что до этого в комбинезоне Лорак не удалось плоностью скрыть живот, в этот же раз она, по словам фанатов, выглядела и правда хорошо.

«Мои любимые, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи✨ Пусть на душе будет тепло и спокойно❣️», - написала она.

Вот что отвечают в сети.

«С праздником, дорогая ❤️; Мира, любви и добра вашему дому! Христос Воскресе!; Какая вы светлая и улыбчивая. Дарите тепло и любовь!!! С пращником вас и вашу семью, Каролина 😍; Мира, любви и гармонии вам и вашей семье. С праздником 🙏🏽; как красиво 😍🔥❤️; С Праздником ❤️ Самого светлого и доброго вам 🙏; С праздником ❤️ какая красивая😍; С праздником, красавица!❤️☀; Очень красивая ❤️; Капец, как красиво 💋🤤; Гляньте озорная какая🔥 ️Вы прекрасны в любом образе👋⚘⚘⚘💯

Отметим, Ани Лорак отлично провела время в отпуске и смогла доказать, что привела свою фигуру в порядок. Теперь звезда поддерживает форму в нужном ей образе и старается не поднимать тему ухода за собой, не смотря на то, что ее часто об этом спрашивают. При этом Каролина показала в разделе Стори, как выглядит ее фигура без фильтров.

В сером комбинезоне, полностью обтягивающем ее фигуру, звезда не стала скрывать достоинства и с гордостью вильнула бедрами, крутясь перед камерой, словно модель. Под песню "Я пришла проститься..." Каролина с завязанными волосами и без украшений прошлась по просторной комнате и повернулась спиной, доказывая, что заметно похудела даже после отдыха.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак поразила дерзким образом в Красном: "что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

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