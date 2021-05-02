Легендарная певица София Ротару показала, как празднует Пасху
73-летняя звезда не часто показывает личные кадры, однако по случаю праздника, она решила порадовать поклонников и поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
София Ротару показала праздничный стол, засветив интерьер дома, в котором живет.
В интерьере преобладают светлые тона, с которыми контрастирует темная мебель, на стенах висят картины.
Особенного внимания заслуживает празднично сервированный стол с оригинальными цветочными композициями, фигурками зайцев, хрустальной посудой, декорированными куличами и крашанками разных цветов. Вместе все это выглядит словно отдельный вид искусства.
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«С праздником», - коротко написала София Ротару.
Как известно, София Ротару живет в роскошном коттедже, расположенном в 22 км от Киева в окрестностях Конча Заспы. Площадь особняка звезды составляет около 300 квадратных метров.
В доме – три этажа с панорамными окнами и высокими потолками.
Особняк построен из деревянных колод, которые были куплены в Финляндии. Сруб утеплили внешней облицовкой.
Также на территории есть гостевой домик, беседка в саду и специальное помещение для инвентаря.
Напомним, 19-летняя внучка Ротару устроила танцевальное шоу в своей нью-йоркской квартире: зажигательные кадры.
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