Это очень красиво

Легендарная певица София Ротару показала, как празднует Пасху

73-летняя звезда не часто показывает личные кадры, однако по случаю праздника, она решила порадовать поклонников и поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

София Ротару показала праздничный стол, засветив интерьер дома, в котором живет.

В интерьере преобладают светлые тона, с которыми контрастирует темная мебель, на стенах висят картины.

Особенного внимания заслуживает празднично сервированный стол с оригинальными цветочными композициями, фигурками зайцев, хрустальной посудой, декорированными куличами и крашанками разных цветов. Вместе все это выглядит словно отдельный вид искусства.

«С праздником», - коротко написала София Ротару.

Как известно, София Ротару живет в роскошном коттедже, расположенном в 22 км от Киева в окрестностях Конча Заспы. Площадь особняка звезды составляет около 300 квадратных метров.





В доме – три этажа с панорамными окнами и высокими потолками.

Особняк построен из деревянных колод, которые были куплены в Финляндии. Сруб утеплили внешней облицовкой.

Также на территории есть гостевой домик, беседка в саду и специальное помещение для инвентаря.

Напомним, 19-летняя внучка Ротару устроила танцевальное шоу в своей нью-йоркской квартире: зажигательные кадры.

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