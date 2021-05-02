Финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко поделился семейными кадрами

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм участник популярного телепроекта показал, как и с кем празднует Пасху.

На кадрах, которые он выложил в Сети запечатлено, как к нему подошла красивая длинноволосая девушка.

«Привет. А что у тебя такое красивое?», - обратился Алексей к девушке. Она объяснил что держит в руках панеттоне.

Оказалось, что Алексей заехал за своей сестрой, вместе с которой потом отправился к родителям.

Финалист показал праздничный стол, за которым собралась вся семья.

«Все семейство в сборе», - прокомментировал он.

Отметим, семья Алексея занимается бизнесом. Отец Александр выращивает клубнику, в детстве Алексей часто был у отца на заводе и вдохновлялся его примером руководителя. У матери Алексея, Натальи, – магазины одежды, а сестра Леши, Анастасия, – кондитер, обучает готовке онлайн.

Напомним, что в финале первого сезона «Холостячки» Ксения Мишина отдала предпочтение Александру Эллерту.

Отвергнутый Алексей Тригубенко рассказывал, что после шоу не общается с Ксенией. Также он признавался, что переживал из-за такого финала проекта. Чтобы отвлечься, ему пришлось с головой уйти в работу.

Напомним, Тригубенко после отказа Мишиной "запал" на новую Холостячку Огневич: показательное фото

Как сообщала Politeka, финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, какую девушку ищет после отказа Мишиной: "Признаюсь, очень страшно"

Также Politeka писала, что Алексей Тригубенко развлекся с целой компанией красоток из "Холостяка", забыв о Мишиной.