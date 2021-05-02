Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, звезда проекта "Холостяк", показал, как отдыхает на Мальдивах
Как пишет Politeka.net, Решетник стал довольно популярным телеведущим среди украинцев. У красавчика сотни тысяч фанатов в социальных сетях, где он публикует не только кадры своей работы, но из личной жизни.
В этот раз Григорий опубликовал фото, где позировал вместе с женой на пляже Мальдив. Красавчик был в шортах и футболке, а супруга - в полупрозрачном платье и шляпке. Парочка улыбалась и обнималась для фото.
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Добра, мира, согласия и любви каждой семье.
Христос Воскрес!", - написал мужчина.
"Прекрасные. Как я вас люблю. Вы такие красивые и приятные. Желаю вашей семье всего самого хорошего, радости и любви. Христос Воскрес", "Хорошки - и вас с праздником. Здоровья и благополучия вам и вашим близким", "Можно брать пример".
Сообщалось, что ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник, который сейчас отдыхает на Мальдивах, всколыхнул публику признанием.
На фото загорелый Григорий позировал рядом с не менее загорелой женой Кристиной. Девушка блеснула аппетитным декольте, распахнув рубашечку.
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