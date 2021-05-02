Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, звезда проекта "Холостяк", показал, как отдыхает на Мальдивах

Как пишет Politeka.net, Решетник стал довольно популярным телеведущим среди украинцев. У красавчика сотни тысяч фанатов в социальных сетях, где он публикует не только кадры своей работы, но из личной жизни.

В этот раз Григорий опубликовал фото, где позировал вместе с женой на пляже Мальдив. Красавчик был в шортах и футболке, а супруга - в полупрозрачном платье и шляпке. Парочка улыбалась и обнималась для фото.

"Поздравляем всех с Пасхой

Добра, мира, согласия и любви каждой семье.

Христос Воскрес!", - написал мужчина.

"Прекрасные. Как я вас люблю. Вы такие красивые и приятные. Желаю вашей семье всего самого хорошего, радости и любви. Христос Воскрес", "Хорошки - и вас с праздником. Здоровья и благополучия вам и вашим близким", "Можно брать пример".

Сообщалось, что ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник, который сейчас отдыхает на Мальдивах, всколыхнул публику признанием.

На фото загорелый Григорий позировал рядом с не менее загорелой женой Кристиной. Девушка блеснула аппетитным декольте, распахнув рубашечку.

Напомним, Ведущий "Холостяка" Решетник показал загорелое семейство на Мальдивах

А еще Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник изменился до неузнаваемости, удивив даже супругу

Также Politeka сообщала, что ведущий "Холостяка" Решетник показал жену в купальнике, вызвав зависть



