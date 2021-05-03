Финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко поделился своими рассуждениями об отцовстве

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм в разделе сториз финалист популярного телепроекта поведал об отношениях с родителями в детстве.

На кадрах, которые он выложил в Сети запечатлено, как мужчина сидит на кухне и рассказывает тонкости с детства.

"В детстве у меня были достаточно дружные, хорошие отношения с родителями. Но я рос самостоятельным мальчиком и иногда были с папой споры и я все время пытался ему что-то доказать. Но самое крутое - то, что мои родители всегда давали мне право выбора. И наверное за это я им больше всего благодарен. За то, что я мог выбирать и они меня в этом поддерживали", - говорит Тригубенко.

По словам мужчины, очень классно, когда родители на одной волне с детьми. И предположил, каким он будет отцом.

"Мне кажется, что когда я буду отцом, я тоже буду стараться своим детям дать возможность, чтобы они попробовали все и выбирали, что им больше нравиться. И мне кажется, это круто", - поделился мыслями Алексей.

Стоит отметить, что вся семья Алексея занимается бизнесом. Отец Александр выращивает клубнику. У матери Алексея, Натальи, – магазины одежды, а сестра Леши, Анастасия, – кондитер, обучает готовке онлайн.

Напомним, финалист романтического шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко признался, как его изменила болезнь: "Особенно по вечерам...".

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