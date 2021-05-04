Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко растрогал публику семейным фото

Как известно, 32-летнему киевскому бизнесмену совсем чуть-чуть не хватило до победы. Дойдя до финала, Алексей проиграл юмористу Александру Эллерту, ставшему в итоге избранником "Холостячки" Ксении Мишиной.

Еще во время шоу мужчина знакомил Ксению со своими родными, пригласив в гости в отчий дом. Девушку, которая росла без отца, дружная и крепкая семья Алексея сразу подкупила уважительным отношением друг к другу и царящей гармонией.

На новом фото, которое Тригубенко опубликовал в Инстаграм, он показал своих близких, в частности сестру, отца и мать-блондинку - не состоявшихся свекра и свекровь Мишиной, передает Politeka.net.

Сейчас семья Алексея занимается бизнесом, отец Александр выращивает клубнику. А в детстве он часто брал сына к себе на завод, вдохновляя своим примером руководителя. У матери Алексея, Натальи, – магазины одежды, а сестра Леши, Анастасия, – кондитер, обучает готовке онлайн.

С родителями и сестрой Алексей нередко путешествовует и активно проводит досуг.

"Всех поздравляю со светлой Пасхой🙏🏻 Проведите этот день с близкими, подарив как можно больше своей любви ❤️", - с теплом подписал фото финалист "Холостячки".

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Какая у вас хорошая семья 😍🙌"; "Такие красивые"; "Блин, Лëха, ты просто красава, ты лучший"; "Красивая дружная семья🙌❤️👏"; "Супер! Со Светлой Пасхой!!!"; "Берегите друг друга ❤️"; "Такое тёплое душевное фото😍😍"; "Алексей 🔥!!! Очень похож на маму! Счастья Вашей семье!🙌"; "Приятно смотреть на дружную семью, где царит любовь!!!".

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