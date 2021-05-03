Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако по-прежнему колебается между оставшимися красавицами-участницами

До финала очередного сезона шоу "Холостяк" осталось не так много, поэтому девушки-финалистки стараются как можно больше привлечь внимание к себе, чтобы расположить аудиторию и запомниться телезрителям. В этот раз Джессика решила поделиться личным роликом со съемок с Мишей.

По словам Джессики, она старается показывать себя сильной и независимой. Родители учили ее, что всегда надо полагаться только на себя. Поэтому ей, как участнице, было очень трудно довериться кому-то.

«Внутри меня все еще живет маленькая и беззащитная девочка. Которая хочет, чтобы о ней заботились, любили и пидтримували💔 Но это «слабое» сторону я хочу показывать только тому, кому доверяю на все 100.

Возможно, поэтому кому-то кажется, что я слишком сильная, инициативная или напористая. Но на самом деле, я просто ожидала обратную связь от Миши. 🔗

Каждый человек хочет видеть у себя сильную девушку, которая рядом с ним будет нежной и женственной. Именно такой я была на свидании с Мишей. Мы вместе рисовали, готовили и просто наслаждались моментом. У меня никогда не было свиданий в таком формате. Идея сделать рисунок на стене фантастического Дахабу, была очень приятным жестом для меня. Вспоминая этих замечательных котят, я понимаю, что мы оставили след в этом городе на долгие годы. 🎨», - написала девушка.

Поклонники поделились своим мнением:

«Обожаю тебя😍, я тебя держу кулачки, удачки ❤️; Ты молодец! Горжусь тобой 😍; Джессика вы прекрасна❤️и каждый раз открываетесь по новому ... как бы ни закончилось это шоу, я хочу безмерного счастья и море любови🥰🥰; вы красивая пара, ты очень женственная, нежная и искренняя; Очень красивая девушка! Люблю таких красавиц!; Для меня Джессика победительница, для меня она победила уже, да; Какая Вы молодец; Надеюсь это не о вашем расставании, Вы такая красивая пара 🔥».

Напомним, последний вышедший эфир всполошил поклонников решением Холостяка Заливако. Несмотря на то, что на прошлой неделе мужчина решил дать шанс Юлии «Зайке», которая должна была покинуть проект, Михаил снова передумал. В этот раз он окончательно решил расстаться с Юлией, чем поверг в шок поклонников шоу. После этого многие начали пророчить Джессике победу после ухода Юлии.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

Как сообщала Politeka, "Холостяка" Заливако сравнили с Максом Михайлюком после курьезного момента в эфире: "Миша нервно курит..."

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