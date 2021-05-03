Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками", Илона Гвоздева, устроила танцы с известным шеф-поваром Эктором Хименесом-Браво

Илона Гвоздева стала мамой во второй раз осенью 2020 года, но быстро пришла в форму, сообщает Politeka.net. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в новом видео (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Красотка в вязанном топике и клетчатой юбочке пришла в гости на студию к судье шоу "МастерШеф" Эктору Хименесу-Браво. Оба красиво станцевали под музыку. Звезды подвигали бедрами, а далее ресторатор закружил Илону и приобнял.

"Не знаю как @hectorjimenezbravo оценит мои кулинарные способности на @masterchefstb, но танцевать ему со мной точно по душе 😜🙌 Совсем скоро смотрите новый сезон Мастер Шеф «Celebrity», обещаю вам будет 🔥😂", - написала Илона.

За 40 минут публикация собрала почти 8000 просмотров и немного комментариев.

"Ухтышка", "Бомба 👏", "Кому-то будет вкусно!?", "🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Илона Гвоздева уже много лет замужем за Иваном Хомячуком. У пары двое детей - дочь Рия и сын Доминик.

Звезда рассказала, что после двух родов можно выглядеть так же, как она только не надо лениться.

"Слишком часто слышу мнения, что совмещать спорт и деток - это сложно, неудобно, не хватает сил, нет средств на спортзал и так далее... Много текста, упреков, обид, жалоб - Мало дела ☝️🤦🏽‍♀️", - написала Гвоздева.

Напомним, Располневшая победительница "Танців з зірками" без комплексов показала тело в "невидимом" боди: "В душе весна".

Как сообщала Politeka, Измученную Гвоздеву из "Танців з зірками" с сыном на руках отругали за отсутствие лифчика: "Удивляюсь подобным "бабам"...".

Также Politeka писала, На семью победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой обрушились болезни, пострадали дети: "Хочется все отдать...".