Ведущая Маша Ефросинина раскрыла свои секреты, как она уменьшила количество употребление кофе
Звезда рассказала, как уменьшила число употребления кофе в день, передает Politeka.net. Свой секрет звезда выдала в Инстаграм, подкрепив красивыми снимками.
На кадрах жгучая брюнетка позировала в ночной рубашке, благодаря которой оголилась спинка, а также в пижамке, состоящей из топика и шортиков. Фото получились очень нежными и притягательными.
Звезда поделилась, что любит кофе, но теперь в течение дня этот напиток ей заменяет цикорий. При этом телеведущая теперь пьет кофе лишь по утрам.
"Марийку легче прибить, чем лишить кофе... Мои утренние 90 /60 ждут кофе с вечера.. Так вот, цикорий. Долго я демонстрировала ему свою неприязнь, пока в один день не поняла, что дружба с ним намного выгоднее вражды. Нет, кофе по утрам я не отменила - это для меня ритуал, бОльший, чем просто бодрящий эффект... Но вот в течение дня и вечером, цикорий вполне может быть удачным решением", - поделилась красотка.
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По словам звезды, поздно вечером после съемок она может выпить цикорий, чашка которого приглушает аппетит. Ефросинина заявляет, что цикорий помогает ей расслабиться перед сном, а еще напиток благотворно влияет на пищеварение, понижая сахар и вредный холестерин.
"Какой бы кофеманкой я не была, предпочитаю все-таки ограничиваться утренними двумя чашками 😉", - поделилась в конце телеведущая.
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