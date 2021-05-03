Знаменитая певица Тина Кароль удивила кардинальной сменой образа

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая имеет большой фан-клуб, недавно представила поклонникам новый альбом. В соцсети Instagram на фан-странице, посвященной звезде, опубликовали короткое видео, на котором можно увидеть выступление певицы, где она исполняет свою новую песню "Любовники".

В ролике Тина запечатлена на сцене в окружении шоу-балета и ярких софитов. Она стоит по центру площадки и самозабвенно исполняет новый хит, пока вокруг все двигается и плывет. На сцену артистка вышла в совершенно новом образе – на ней длинное облегающее платье с интересными вырезами, которое сверкает серебром и подчеркивает упругие формы. Свой образ звезда дополнила необычным париком со стразами, которые так и сверкают в свете софитов, а на ее лице яркий сценический макияж.

В подписи к видео говорится: "В этом беспощадном мире выживут только любовники". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое видео с Кароль, засыпая звезду и ее новый альбом комплиментами в комментариях, правда некоторые принялись критиковать звезду. "Повторюсь! Обожаю эту песню. И образ", "Тина лучшая. Альбом невероятно крут", "Вы очень красивая", "Такое себе", "Сперла идею у Кайли Миноуг", "Красота", "Мне не нравится", "Богиня", "Тина, спасибо за такой невероятный перформанс. Сейчас очень не хватает живых выступлений", - пишу пользователи в комментариях к публикации.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

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