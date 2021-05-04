Телеведущая Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", показала забавное видео с финала и поделилась подробностями закулисья

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха" в сезоне "Битвы титанов", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз телезвезда показала забавное короткое видео с финала, а в подписи к нему поделилась закулисными подробностями, неведомыми зрителю.

Так, по словам Марии, юмор в зале и на экране – это совершенно разные вещи, ведь сидя в кресле у сцены все ощущается иначе и мощнее. Также она рассказала, что сценарии пишет не тренер, а команда, и основная задача наставника быстро влиться в коллектив и сыграть уже готовый материал. "Репетиции номера бесконечны. Ты на несколько суток погружаешься в прогон одного и того же материала. И перед выступлением всё настолько заучено, что тебе кажется, что всё не смешно", - призналась Ефросинина.

"Финал был с первой минуты и до последней построен на заданиях на импровизацию! Мне кажется, это самый тяжёлый жанр в юморе. Командам же пришлось три часа записи придумывать смешные импровизации, а в зале пустота – это была для них просто жесть! После этого вечера они для меня все герои!", - рассказала Маша. Она также добавила, что ее впечатлила импровизация ведущий – Потапа и Евгения Кошевого на сцене. Но все их шутки и разговоры в эфир не идут.

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