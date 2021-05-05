Популярный украинский рэпер и телеведущий Потап (Алексей Потапенко) удивил внешностью

Потап с детства писал стихи и в 13 лет даже попробовал записать первые композиции, но родители считали это увлечение несерьезным, передает Politeka.net. Алексей был студентом киевских вузов физического воспитания и экономических наук. После окончания университетов Потап все же выбрал сцену.

Именно то время, до встречи с Настей Каменских, решили вспомнить в одной из фан-групп.

На снимках певца можно увидеть совсем молодым и с волосами. Видно, что артист не изменил своему стилю, он и до сих пор любит большие футболки и шапочки. На кадрах Алексей с микрофоном на сцене, либо занят другой работой. Фото получились живыми и очень яркими.

Пользователи сети поставили более 1000 лайков и написали немного комментариев.

"👍🏻😃 Молодец", "красавчик", "У него были волосы", "🤮🤮🤮", - написали пользователи сети.

Напомним, рэпер Потап много лет был женат на своем коммерческом директоре продюсерского центра «MOZGI Entertainment», Ирине Горовой. В 2008 году у пары родился сын.

В 2014 году пара официально развелась. А в 2019-ом Потап и певица Настя Каменских поженились. Известно, что влюбленные несколько лет скрывали свои отношения.

Потап и Настя с 2006 года работали в дуэте. Их совместное творчество возымело большой успех, благодаря песням, которые звучали ото всюду.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!".