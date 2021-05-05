Популярная певица Оля Полякова рассказала о конфликте с Тиной Кароль
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова побывала на интервью в YouTube-программе Потапа и Позитива "2POpodcast". Выпуск подкаста с Поляковой выдался весьма откровенным и даже провокативным, среди прочего звезды обсудили тему нашумевшего конфликта певицы с коллегой Тиной Кароль.
"Тина всегда была гением пиара. Вы же знаете. Она всегда умеет из любой своей жизненной ситуации… Они были естественно готовы к этому, поэтому так и произошло. Слушайте, эта ситуация не стоит выеденного яйца. Я сказала, это не вырезали. Я тут же, сразу поняла, что это выглядело "не очень". Я тут же извинилась и забыла. Ну а потом началось вот это вот все, и прошло, и прошло", - заявила Полякова.
Надо сказать, что такие слова суперблондинки, а также ее заявления о возможной ботоферме у Тины Кароль, вызвали бурную реакцию среди зрителей этого интервью. Пользователи тут же принялись активно обсуждать интервью Поляковой в контексте ее конфликта с Кароль.
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"Однажды эта компашка не вставит в любой свой разговор Кароль, и у них отвалится ж*па", "Представить не могу, как они будут отмываться от всей этой истории с Ти. Удивительные у них умозаключения", "Вы серьёзно думаете, что Тина и её команда из-за вас решили поменять полностью артиста, стиль, песни? Ну у вас очень большое самомнение тогда", "Какие же вы жалкие, фу", "Мерзко, низко. Зависть она такая, про бумеранг не забываем", - пишут в комментариях.
Напомним, украинская певица Оля Полякова с 16-летней дочкой Машей устроили битву купальников на пляже, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".
Как сообщала Politeka, популярная певица Оля Полякова показала, как ее с мамой и дочками обхаживают на отдыхе в Турции: "Вот эти мужчины за нами бегают".
Также Politeka писала, известная певица Оля Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью Машей в одинаковых купальниках: "Ой, кто круче?".