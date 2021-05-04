Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, что с ее мамой случилось несчастье

Как сообщает Politeka.net, Никита Добрынин один из немногих мужчин, который нашел свою любовь на проекте "Холостяк". Избранницей телеведущего и шоумена стала популярная нынче блогерша Даша Квиткова. Парочка поженилась, и теперь ожидает появления сына, беременная девушка все время постит в соцсети яркие кадры с жизни.

Недавно Даша поделилась кадрами, как они с мужем спасают маму после падения и перевязывают ей рану. Мама на фото лежит, прикрыв рот рукой, а Никита тем времене останавливает кровь.

"Во время прогулки моя мама споткнулась об яму, которая была на дороге и очень сильно упала. По-хорошему рану надо было зашить, но мама отказалась куда-либо ехать", - написала Квиткова в сторис, на котором Никита наносит маме на руку повязку, чтоб остановить кровь.

Также Даша Квиткова отметила, что гордиться своим мужем, так как он обычно кровь не переносит, а тут и глазом не моргнул, все время с мамой...

Спустя некоторое время девушка показала уже маму с улыбкой на лице и в домашнем халате, чтобы успокоить подписчиков, уже все отлично.

Как стало известно из сториз девушки, они всей семьец решили сходить погулять в Ботанический сад.

Как известно, сейчас ее родителям по 52 ода и они только недавно начали ездить за границу на отдых. "И заслуживают на это полное право", - заявила блогерша. Даша также отметила, что ее родители сейчас копят на свою пенсию, так что не помогали им с Никитой в покупке квартиры или машины.

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