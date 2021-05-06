Популярная певица Оля Полякова рассказала о том, какой она может быть, когда что-то идет не по плану

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова недавно побывала на интервью в YouTube-программе Потапа и Позитива "2POpodcast". Разговор получился бурным и откровенным, в ходе беседы певица высказалась о том, какой она может быть. Так, по словам Оли, когда ее окружают профессионалы и вся работа идет хорошо, то она добрая и ласковая, но, когда что-то не так, она превращается в тварь.

"Есть люди – с*ки по жизни, когда им просто нужно просто выпить из кого-то кровь. Я никогда просто так кровь не пью", - заявила звезда. Она вспомнила случай, когда во время концерта забежала переодеться, а ей сказали, что нет нужного костюма. Тогда под раздачу попали все. "Когда вокруг меня профессионализм, я мышка, птичка, зайка, козочка, но, когда вокруг п**дец, извините за выражение, я с*ка, коза и тварь", – отметила Полякова. "Но никто не ушел, и не потому, что я плачу огромные деньги, они меня любят", - добавила она.

Звезда также призналась о своих постельных делах. По ее словам, если на работе она жесткая начальница и деспот, то в спальне не против покорятся мужчине. "Если женщина – босс, она любит, чтобы в постели ее потягали за патлы", – рассказала артистка.

Напомним, Полякова выложила неизвестные подробности конфликта с Кароль: "Тина всегда была…".

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