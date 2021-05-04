Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако по-прежнему колебается между оставшимися красавицами-участницами

До финала очередного сезона шоу "Холостяк" осталось не так много, поэтому девушки-финалистки стараются как можно больше привлечь внимание к себе, чтобы расположить аудиторию и запомниться телезрителям. В этот раз телеканал СТБ показал анонс знакомства холостяка с семьей Анны Богдан.

Михаил пришел домой к Ани и увидел на стене фото с ее свадьбы, также в анонсе заинтриговали приходом бывшего мужа Анны.

"Неужели встреча с родными Ани обернется скандалом?", - говорит голос за кадром.

Поклонники поделились своим мнением:

"Богдан вообще язва, невже Міші не видно, всіх за лохушок тримає, мені аж смішно. Строїть з себе королівну і недотрогу, а сама....⭐⭐⭐. Ну побачимо, може очерідний папік проплатив виграш у шоу, щоб Богдан стала відомою, а то ніхто її і не бачив таку' гарну,' 'скромну' і 'наївну' 😁😂🙃".

"А уродіна яка фууу. Характер поганий, не гарна. Міша знайшов себе мабуть на помойці брати б.у)".

"Пора закрыть это шоу, которое перестало быть романтичным! Остались одни змеи , устроившие буллинг Юле. Сценаристы слили Юлю с этим видео обращением".

"В прошлый же раз, анонс стал пророческим и тогда Юля Зайка отправилась домой. Так что остается только дождаться пятницы и все станет понятно".

Напомним, последний вышедший эфир всполошил поклонников решением Холостяка Заливако. Несмотря на то, что на прошлой неделе мужчина решил дать шанс Юлии "Зайке", которая должна была покинуть проект, Михаил снова передумал. В этот раз он окончательно решил расстаться с Юлией, чем поверг в шок поклонников шоу. После этого многие начали пророчить Джессике победу после ухода Юлии.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

Как сообщала Politeka, "Холостяка" Заливако сравнили с Максом Михайлюком после курьезного момента в эфире: "Миша нервно курит..."

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