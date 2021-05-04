Известный певец Сергей Лазарев показал яркое фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, долгое время Сергею Лазареву приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, артисты эти слух не подтверждают и не комментируют, называя свои отношения дружбой. Однако, в соцсетях артиста уже давно окрестили "любовником" Лорак, а он время от времени подогревает эти слухи, выкладывая совместные фото с певицей. Однако, в этот раз Сергей показал в своем микроблоге в Instagram яркий кадр в необычном образе.

Как видно, на новом снимке Сергей запечатлен на залитой солнцем улице, он стоит у розового автомобиля, декорированного цветами. Перед камерой артист появился в интересном розовом костюмчике – штанах и толстовке, а свой образ он дополнил стильными солнцезащитными очками. При этом он сложил руки на груди, играя подкачанными мышцами и мило улыбается.

В подписи к фотографии Лазарев написал: "Хорошего всем дня. Позитива, ярких красок и улыбок". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию артиста, засыпая его комплиментами в комментариях. "Какой вы милый", "Такое весеннее фото. Улыбаться хочется, глядя на Вас!", "Вау, Сергей. И Вам солнечного позитивного дня! Спасибо Вам за этот свет, что Вы дарите нам", "Безумно красивый", "Красивый", "Розовый", "Спасибо, и вам классного дня", "Класс, и Вам позитивного дня", "Какой яркий", "Спасибо, и вам хорошего дня", "Вам очень идет этот цвет", - пишут в комментариях к фото.

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