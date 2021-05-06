Осталось всего несколько эфиров до финала "Холостяка" с Михаилом Заливако - нервы у всех на пределе

Как известно, в девятом выпуске Миша выгнал 27-летнюю Юлию "Зайку", которую чуть ли не с самого начала называли его фавориткой. Сейчас за сердце "Холостяка" остались бороться Анна Богдан, Джессика Чеги, Дария Ставничая и Розали Номбре. Заливако предстоит сделать нелегкий выбор.

Пока вся страна наблюдает за этой интригой, Миша в своем микроблоге в Инстаграм выставил яркое фото из Дахаба, Египет, передает Politeka.net. Судя по всему, это новое фото, сделанное уже после окончания съемок "Холостяка". На снимке парень сидит на корточках рядом с бездомной собакой черного цвета.

"О великом 🤣", - подписал фото Заливако.

Пользователи удивили реакцией. Один из фанатов шоу в шутку назвал увиденное "финальным фото", другие тут же подхватили идею, мол, собака похожа на Аню Богдан, а, значит, она победительница.

"Я так понимаю, это фото финала😂" - "...и выбрал он... сутулую собаку😅" - "да... красивая пара 😌" - "👍вроде бы такой девушки не было среди участниц?! Это какая-то посторонняя сука (собака жен. рода*).😂" - "нет, это Джесика или Аня)" - "если это Аня, то точно собака сутулая😂Я б только при виде Юли, Холостяк закончила, очень достойная девушка ❤️❤️" - "я валяюсь🤣🤣🤣это Аня с ним?🤣" - "а че😜красивая пара🤣🤣🤣Миша, достойный выбор 👏" - "точно😂😂 на Аньку похожа😂" - "ну если выгнал зайку и не вернул ее обратно, то пусть лучше такой финал будет чем оте змеи которых он оставил... это же надо было оставить такое кубло змеиное"

"Эх Миша🥴"

"Что ты наделал, Миша..."

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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