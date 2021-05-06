Популярная певица Дженнифер Лопес показала необычное фото с мамой и дочкой

Как сообщает Politeka.net, известная американская поп-звезда и актриса Дженнифер Лопес прославилась на весь мир и собрала огромную многомиллионную аудиторию в своем Instagram. В своем микроблоге звезда часто радует поклонников яркими фото и видео из своей жизни, и недавно решила показать на широкую публику свою красотку-маму.

На новом фото Дженнифер с мамой и дочкой запечатлены среди красивой природы. Они стоят в ряд и сняты в профиль, прижимаясь к спинам друг друга. Впереди стоит дочь певицы Эмми, за ней сама Дженнифер, а замыкает ряд 75 летняя мама Гваделупе Родригес. В подписи к фотографии актриса представила косметические средства собственного бренда: "Для великолепной сияющей кожи в возрасте от 7 до 77 лет", - написала она.

Поклонники тут же принялись обсуждать новое фото звездного семейства. Пользователи отметили, что теперь понятно, в кого Лопес такая красотка – мама у нее просто великолепно выглядит даже для своего возраста. "Лучшие из лучших", "Прекрасная фотография", "Вы такие красивые", "Три красивых цветка", "Вы великолепны", "Восхитительно красивая и умная", "Три королевы", "Прекрасные леди", "Божественная красота", "Красивые", - пишут восторженные поклонники звезды.

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой: "Придержите коней, вау".

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха: "Нет, ну вы видели?".

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка: "Не пропустите...".