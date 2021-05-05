Известный украинский хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала о фото

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко сейчас проводит много времени дома, ведь нужно воспитывать маленького сына, а еще мешали карантинные ограничения, которые действовали в столице Украины - Киеве. Но красотка и так находит, чем заполнить свою страничку в Инстаграм, где за девушкой следят сотни тысяч украинцев.

Красотка в этот раз опубликовала фото в плаще, позируя у окна. Алена стояла в полоборота, частично прикрываясь шторкой.

"После энного количества съеденных пасочек, селфи теперь только вполоборота и со шторкой", - пожаловалась Шоптенко на сытные праздники.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"А. Шоптенко - прелесть", "Не наговаривайте, вы в прекрасной форме и просто прекрасны", "Ты классная - Аленушка".

Мы писали, что популярная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко удивила развлечениями в домашней обстановке на лестнице.

В этот раз Алена решила показать фанатам, как она делает ролик для Тиктока, перевоплащаясь в разные красивые образы.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" поразила внешним видом, поздравляя украинцев

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками", задрав полупрозрачное платье, поразила танцем на столе

А еще Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" в ремнях и с лампой на голове показала, на что идет ради съемок



