Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является одной из красоток "Женского квартала". Сейчас звезда находится на фестивале "Весело" в Турции вместе с коллегами.
На фото, которое Лера опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в алом бикини. Девушка сидела на коленках, демонстрируя роскошную фигуру.
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Короче вы поняли, я в любимом моменте своей жизни", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Hot babe", "Лера, ты супер", "Нуууу как, как можно быть такой сладкой конфеткой?", "Что за тело".
Мы писали, что Лера Товстолес даже на курорте старается держать себя в тонусе.
"Начинаем день с зарядки в купальнике", - подписала кадры девушка.
Лера, в оранжевом бикини, облюбовала удобное местечко, куда постелила коврик, и начала свою тренировку.
Напомним, красотка из "Женского квартала" в купальнике хвастнула роскошными формами
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