Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является одной из красоток "Женского квартала". Сейчас звезда находится на фестивале "Весело" в Турции вместе с коллегами.

На фото, которое Лера опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в алом бикини. Девушка сидела на коленках, демонстрируя роскошную фигуру.

"На голове самая любимая прическа

На фоне самый любимый вид

Фотку делает подружка

Идеальный звук волн

Короче вы поняли, я в любимом моменте своей жизни", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Hot babe", "Лера, ты супер", "Нуууу как, как можно быть такой сладкой конфеткой?", "Что за тело".

Мы писали, что Лера Товстолес даже на курорте старается держать себя в тонусе.

"Начинаем день с зарядки в купальнике", - подписала кадры девушка.

Лера, в оранжевом бикини, облюбовала удобное местечко, куда постелила коврик, и начала свою тренировку.

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