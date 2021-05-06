Популярная певица Настя Каменских пришла на концерт "Вечернего квартала", и озадачила фанатов

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась из Мексики, пришла на концерт "Вечернего квартала". Прямо на сцене певице устроила скандал актриса "Квартал 95" Елена Кравец, все из-за рекламы ювелирного бренда. Раньше юмористка была лицом этого бренда, а теперь ее место заняла Каменских (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Конечно, все это было в шутку, и номер скорее всего заранее придуман и отрепетирован. Хотя возмущение Елены выглядит весьма натурально. Она спросила Настю не только о рекламном контракте, но и о том, а не надумала ли певица подвинуть ее с места звезды "Квартал 95".

На видео, которое опубликовали на YouTube-канале юмористического шоу, также видно, что Каменских вышла на сцену в коротком черном платье необычного фасона с объемными рукавами и золотистым декором. Этот наряд красиво подчеркнул изящные формы красотки, но фанаты заметили интересную деталь, которую принялись обсуждать в комментариях.

Дело в том, что у Насти разного оттенка выглядят ноги – одна светлее, одна темнее, как будто загорала она неравномерно. Этот конфуз пользователи списали на неудачный грим, это также вызвало и много шутливых комментариев. Также в комментариях обсуждают весь номер с Кравец с Каменских, и многим он не очень понравился, было не смешно.

"Тонны грима никто не видит. Только ноги плохо загоревшие?", "У Насти одна нога чуть загоревшая, чем другая вторая", "Хабалисто как-то, не понравилось", "Почему вы ведете передачи на языке агрессора? Не патриотично как-то", "Ужас! Когда будут выпуски на украинском языке?", "Шикарные женщины, хороший юмор! Жалко тех, кто чем-то не доволен", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, Могилевская поздравила Каменскую с праздником, заговорив о детях: "Маленьких Потапчиков....".

Как сообщала Politeka, 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".

Также Politeka писала, Потап, не сдерживая эмоций, обратился к Каменских после сцен ревности и прощания: "Тысячи тропинок в рай...".