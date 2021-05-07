Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что любит в свободное время

Ресторатор уже много лет живет в Украине, где приобрел большую популярность благодаря своей деятельности, пишет Politeka.net. Судья "Мастер Шеф" задействован в съемках на ТВ, а также ведет собственный Ютуб-канал, на котором рассказывает секреты приготовления различных блюд.

Поэтому свободного времени у Эктора мало, но когда оно появляется, ресторатор старается провести его с удовольствием. Так, в своем новом посте в Инстаграм ресторатор публично признался в любви столице Украины, показав своего питомца, с которым живет.

"Я очень люблю Киев! 🌳 И когда есть свободное время, то всегда люблю прогуляться по центру.

У Вас есть место, которое придает силы в городе, где Вы живете? 🏛", - поинтересовался Хименес-Браво.

За час публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев:

"Очень красивое фото", "Фото 🔥🔥🔥🔥🙌 не зря говорят что собаки. 🐕 всегда похожи на своих хозяев 😮😍", "Фото просто супер класс😍🔥", "Обожаем Киев", "Киев - любимый город,гуляем везде..и в этом парке тоже..красиво...", "Зима!!!😍Лупиточка не замерзнет???", ""Обожаю гулять по ночному Киеву 😍", "Есть такое место и это музеи !!!", "Да, Андреевский спуск, место, которое вдохновляет ❤️🔥", "Да, конечно, Днепр набережная ❤️❤️❤️", "Тоже Киев . Очень люблю древний город возле музея истории Украины "," Маленький городок Светловодск, что на Кировоградщине) Набережная, и "Фонтан").

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как выглядит настоящий мачо.

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