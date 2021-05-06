Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, поразил внешностью в молодости

Как передает Politeka.net, 43-летний экс-супруг певицы опубликовал в "сториз" у себя в Инстаграм фото из личного архива, на котором ему всего 23 года.

Налчаджиоглу позировал на уже потертом и местами выцветшем снимке в темной футболке. На лице у него уже была привычная бородка, с которой он ходит и по сей день, только сейчас она у него изрядно поседела, как и шевелюра в целом.

"Все постят, почему бы и нет. 20 лет назад", - подписал кадр Мурат.

Спустя четыре года после того, как был сделан этот снимок, Налчаджиоглу познакомился со своей будущей женой Лорак. Произошло это в Анталии, где отдыхала певица. Тогда молодой человек работал в отеле простым менеджером, но благодаря новой возлюбленной смог получить несколько бизнесов сразу. Пара сыграла свадьбу в 2009 году на две страны – Турцию и Украину.

А спустя десять лет шумно и со скандалом развелись. Недавно Каролина вспоминала о том непростом времени в программе "Судьба человека". Звезда поделилась наболевшим.

"Это был сложный период в моей жизни, крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками, вел себя неподобающе в стране, в городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня?", - высказалась певица.

Сейчас Лорак вместе с дочкой Мурата Софией живут в Москве, а ее экс-муж - в Киеве, где нашел себе уже новую любовь. После нескольких лет вражды пара нашла общий язык и даже примирилась. Об этом свидетельствует их совместное появление весной этого года на вечеринке у поп-короля Филиппа Киркорова.

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