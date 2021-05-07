Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи в корстете с росшивкой из кружев показала удивительно тонкую талию

Моника Беллуччи стала не только успешной актрисой, но еще и моделью, способной привлечь внимание любого одним лишь кадром. Благодаря желанию выглядеть хорошо и натурально, звезда не стала делать со своим лицом особых манипуляций.

Даже теперь, когда ей исполнилось 56, выглядеть замечательно артистке на кадрах позволяет ретушь и фотошоп, а вот в реальной жизни Моника предпочитает уделять внимание своему лицу и ухаживать за ним максимально без помощи косметолога.

При этом о форме и состоянии кожи она также не забывает. В кружевном корсете, довольно сильно стянувшем ее талию, модель выглядела довольно привлекательно и смело, а открытая зона декольте лишь прибавила соблазнительности знаменитости.

К слову, ради таких кадров Беллуччи, в погоне за молодостью, все равно старается не использовать много макияжа и сложных причесок, которые ей просто не идут на темные кудрявые локоны.

Также на новом фото в Инстаграм Беллуччи позировала крупным планом. Пышная укладка, легкий макияж с акцентом на глаза, милая улыбка - перед этой женщиной невозможно устоять.

"Почти выходные, наслаждайся 🌹", - написала актриса. К слову, фото также было сделано в рамках фотосессии для одного из журналов. Не удивительно, что кадры для глянца привели в восторг фанатов:

«Как ты остаешься всегда такой идеальный? 🥰», «Одна из самых красивых женщин в мире ❤️», «Хороших выходных 🤗», «❤️ мои выходные начались сегодня утром, поэтому большое спасибо за раннее желание. Это радость, что немного волшебства и вдохновения, просыпаются от вашей улыбки, ведь первым делом я прочитал ваши добрые пожелания🌷✨", - написали пользователи сети.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: "Ух, какая...".

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