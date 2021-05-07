Певица и актриса Дженнифер Лопес во время прогулки способна обратить на себя взгляды фанатов не только выбором одежды

Знаменитость при каждом появлении на публике будто старается доказать, что выглядит ее фигура без фотошопа точно также, как и на видео, которые она публикует в Инстаграм. Многие пользователи после того, как звезда запустила собственный бренд косметики, все еще не верят в действенность методов ухода Лопес за собой.

Тем не менее, артистка не устает показывать фигуру в лучших, по ее мнению, образах. В том числе, не только на сцене. Недавно на прогулку Дженнифер вышла в неприлично короткой толстовке, даже показывающей ее лифчик, а также лосинах со змеиным принтом, в пару к нижнему белью – с такой же расцветкой.

"Верх можно и прикрыть" - пишет один из пользователей.

Примечательно, что Лопес намеренно не скрывала свой живот, чтобы показать: ее пресс в отличном состоянии, ноги такие же подтянутые, как и раньше, а стесняться она не будет, ведь и лицо довольно ухоженное. На 51 год звезда совсем в итоге не выглядит.

Также, стоит подчеркнуть, недавно состоялся концерт, в котором хедлайнером вечера стала, конечно же, эпатажная Дженнифер Лопес. Артистка, как обычно, покорила публику зажигательными номерами, успев сменить несколько нарядов. Как видно на фото, короткий костюм совсем не скрывал ее формы и специальное разноцветное белье, которое звезда продемонстрировала.

Отплясав на концерте, она в очередной раз показала, на что способна.

"Безупречная"; "Это сияние JLO 😍"; "Вот как выглядит шик 🔥❤️ Придержите коней, вау"; "Вау, моя королева! Ты выглядишь потрясающе! Мечтаю танцевать с тобой❤️"; "Как вино🙌❤️"; "Отвисание челюсти 🔥"; "Ты сумасшедшая🌺😍".

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой: "Придержите коней, вау".

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха: "Нет, ну вы видели?".

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка: "Не пропустите...".