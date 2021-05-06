Артистка не смогла отказаться от заманчивого предложения

Известная украинская актриса Ольга Сумская получила предложение "руки и сердца"

Артисты Ольга Сумская и Виталий Борисюк состоят в браке с 1996 года, передает Politeka.net. Супруги создали крепкий союз, которому могут позавидовать многие.

Шестого мая пара отметила 25 лет со дня своей свадьбы. Ольга записала несколько сторис со своим любимым супругом, который в честь праздника подарил букет шикарных роз кремового цвета.

Борисюк прочитал наизусть слова из книги "Медведь" Антона Чехова.

«Сударыня, я дворянин — порядочный человек. Имею миллион годового дохода. Попадаю пулей в подброшенную копейку и имею отличных лошадей. Хотите быть моей женой?", - поинтересовался муж Ольги и встал перед ней на одно колено, выставив в руке коробочку.

Сумская пришла в восторг от подарка: "Сонечко", - смеясь, произнесла звезда, но не открыла коробочку на камеру.

Позже Ольга записала видео из ресторана, где супруги начали отмечать дату десертами.

"Какая романтика! Выпить чайку", - поделилась Сумская.

Оба супруга удивлялись, как быстро прошло время.

"25 лет вместе - как один день, как вчера", - произнес Борисюк.

Напомним, Ольга Сумская была замужем за актером Евгением Паперным, от которого она родила свою первую дочь, Антонину. Отношения у пары не складывались, тогда звезда решила уйти к Виталию Борисюку. Во втором браке у актрисы родилась дочь, Анна.

Напомним, что Сумская насмешила перевоплощением из «белочки» в «бабушку»: кадры из закулисья «Крепостной».

Как Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".

Также Politeka сообщала, что 65-летняя сестра Ольги Сумской потрясла откровениями о проблемах в звездном семействе: "Дай Бог сил...".