Популярная украинская певица Ани Лорак опубликовала в соцсети фото у самолета

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Недавно звезда отдыхала на Мальдивах, откуда частенько выкладывала жаркие пляжные фотографии, но теперь, похоже, решила сменить локацию своего отдыха и показала кадр с посадки на самолет.

На новой фотографии Ани запечатлена у траппа самолета, который в ее распоряжение, очевидно, предоставила авиакомпания. Перед камерой звезда появилась в темных спортивных штанах и белой футболке с надписями, в руке держит курточку, а на ее плече висит рюкзак. Свой образ певица дополнила темной кепкой, под которой видно распущенные волосы, а на ее лице модные солнцезащитные очки и сияющая улыбка.

В подписи к фотографии Лорак написала: "Долгожданные выходные. Наконец-то можно отключить телефон и насладиться оффлайном. Спасибо авиакомпании за сервис и наш комфорт". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото артистки, отмечая, что она только что отдыхала на Мальдивах и показывала фото с роскошной яхты. "Хорошего полета и отдыха, вы замечательная", "Вы уже давно отдыхаете", "Хорошего отдыха", "Каролина, подскажите, пожалуйста, так, когда нам ждать новый сингл и клип от Вас?", "Ослепительно красивая! Правильно, нужно отдыхать от суеты", "От чего же Вы, бедолашная, так устали?", - пишут в комментариях к фото звезды.

Напомним, 42-летняя фигуристая певица Ани Лорак впечатлила фанатов дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

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