Певица и актриса Дженнифер Лопес на концерте хорошо постаралась, чтобы выглядеть действительно превосходно

Уже летом звезде исполнится 52 года и, судя по последним фото с концерта, артистка стареть не собирается. Ухоженная кожа Лопес была максимально удачно подчеркнула образом, который она примерила вечером на выступлении.

В частности, колготки в крупную клетку, кожаные мини-шорты и черная кофта с короткими пышными рукавами превратили Дженнифер в необузданную львицу. За короткий период времени артистка успела не только сменить множество нарядов, но еще и удивить мастерством акробатики.

Ради идеальных танцев она долго готовилась и начала посещать тренировки помимо тех, на которые уже ходила. Дженнифер ходит на йогу, спортивные танцы, в спортзал и отдельно занимается со своей группой подтанцовки. Похоже, все усилия были не зря, ведь певица произвела фурор.

Похоже, сейчас звезда хорошо проводит время. Певица быстро пришла в себя и уже вернулась в строй. Сейчас она готовится к фестивалю. Об этом Лопес сообщила в своем новом посте в Инстаграм, поделившись фотографиями с примерки костюмов для предстоящего концерта.

Пользователи оценили ее старания:

"Безупречная"; "Это сияние JLO 😍"; "Вот как выглядит шик 🔥❤️ Придержите коней, вау"; "Вау, моя королева! Ты выглядишь потрясающе! Мечтаю танцевать с тобой❤️"; "Как вино🙌❤️"; "Отвисание челюсти 🔥"; "Ты сумасшедшая🌺😍".

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

Также Politeka писала, что нестареющая Дженнифер Лопес сразила видами своих сочных округлостей в микро-бикини: "И это в 51 год!"