Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился радостной новостью

О своем счастье кулинар рассказал в своем микроблоге в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Эктор Хименес-Браво получил гражданство Украины и показал фото с паспортом.

«Теперь официально я украинец. Министерство культуры издало указ, чтобы я получил постоянное место проживания! Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто удостаивается такой великой чести! Команда IMMIGRATION Ukraine, благодарен за вашу замечательную работу! А под этим постом принимаю поздравления», - написал судья шоу «Мастер шеф».

Украинцы обрадовались такой новости и поздравляют Эктора.

«Поздравляю вас, это круто», «Вы это заслужили уже давно», «Думаю, для Украины также большая честь принять в свои объятия такую достойную человека и профессионала, как Вы», «Ехууу!!!! Эктор!!! Ура!!! Я очень рада! Поздравляю! В Украине на одного талантливого человека стало больше! Еще одна причина для гордости! Это замечательно! Спасибо, что вы с нами!», «Поздравляю, Эктор», «На одного замечательного украинца больше», - пишут в комментариях.

Отметим, Эктор Хименес Браво работает в Украине с 2009 года.

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