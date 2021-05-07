Актер и художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов после трех лет перерыва взял в руки ракетку и сыграл в теннис

Как передает Politeka.net, 40-летний юморист поделился в своем аккаунте в Инстаграм в разделе сторис коротким видеороликом, как возвращается к любиомому виду спорта после длительного перерыва.

Крутоголов нечасто выставляет кадры свое личной жизни. Известно, что у юмориста двое детей - 11-летний сын Лев и годовалый Макс. Егор Крутоголов уже 13 лет счастлив в браке с Екатериной Крутоголовой.

"Снова играю в теннис после трех лет перерыва. Это счастье", - говорится в подписи к видео.

На видео юморист предстал в теннисном наряде - футболке и широких шортах, а на голове - бандана.

Напомним, Егор Крутоголов познакомился со своей возлюбленной Екатериной в родном Николаеве. Тогда им было по 16 и 13 лет соответственно. Сначала дружили, а спустя пять лет стали парой. На сегодняшний день они в браке уже 14 лет и вместе воспитывают двух сыновей. Егор — примерный семьянин и любит свою работу, но родные для него всегда на первом месте.

Напомним, "Дизель шоу" вслед за "Вечерним кварталом" срочно отменяет концерты, что происходит

Также Politeka сообщала, что Крутоголов из "Дизель Шоу" с густой шевелюрой и бородой поразил новой внешностью