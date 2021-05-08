Украинская певица Оля Полякова дала новое интервью, в котором высказалась о коллегах по шоу-бизнесу

Артистка завоевала большую популярность в Украине и за ее пределами, передает Politeka.net. Длинноногая блондинка очень харизматична и талантлива, поэтому она нередкая гостья на любом шоу, а также много кто хочет с ней записать интервью

В этот раз Полякова ответила на волнующие вопросы в программе "Люди Большого Города". В частности, они коснулись темы шоу-бизнеса.

Звезда рассказала, что в Украине был не так давно сделан музыкальный профсоюз, но никто не хочет в него вступать, ведь не доверяют Оле Поляковой. Однако артистка утверждает, что профсоюз существует только для того, чтобы защищать права музыкантов и через 15 лет молодым музыкантам было легче работать.

"Понимаете такие вещи должны регулировать, мы должны быть защищенными. Когда происходят такие катаклизмы в стране, как пандемия, потеря профессии, потеря доходов. А какая это организация, которая является связующим звеном между артистом и политиками? Нужна же организация", - поделилась певица.

Оля Полякова уверяет, что звезды не хотят вступать в профсоюз, и поделилась своими предположениями, в чем причина:

"Может быть, это какая-то украинская черта, а, может быть, все, потому что, нет музыкальной индустрии по большому счету... Вы посмотрите на наших соседей, они же все поддерживают друг друга...".

В частности, например, звезда вспомнила, что никто не позвонил и не поздравил, а Киркоров только один поддержал Полякову после ее шоу.

"Он не поленился, написал простыню, какая я артистка, какая богиня, какое шоу... Никто из коллег, никто не поздравил, не позвонил...", - поделилась "разгневанная" Оля, считая, что украинским артистам нужно объединиться.

Напомним, Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике вместе с мамой: "Злючая была, как собака...".

Как сообщала Politeka, Полякова выложила неизвестные подробности конфликта с Кароль: "Тина всегда была…"