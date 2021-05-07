В Сети предположили, что Ани Лорак и ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу и их дочь София хорошо проводят время в Турции

Как пишет Politeka.net, в последнее время Ани Лорак ее муж Мурат смогли наладить отношения ради дочери. Но вот поклонники все равно считают, что пара снова вместе. А поводом для такого предположения стали фото на яхте.

Мурат вместе с Софией находятся на отдыхе в Турции. Любящий отец делится у себя в аккаунте в Инстаграм снимками с поездки. Так поклонников привлекло фото Софии на яхте.

Сейчас же Каролина не была замечена вместе с бывшим мужем, однако сам он, похоже, хорошо проводит время с маленькой копией Каролины – любимой дочерью Софией. Как ответственный отец, все свободное время мужчина посвящает ребенку.

Однако после фото Софии на яхте, звездня мама Ани Лорак также опубликовала яркие снимки в купальнике, сделанные на яхте. Но вот местоположение певица не стала указывать. "Какие у вас взаимоотношения с собой? Сбежав от городской суеты, в очередной раз понимаю, как важно находить время на честное общение с собой. Нет ничего ценнее, чем внутренняя гармония и искренность по отношению к самому себе💋", - подписала фото на яхте Лорак.

Недавно Ани Лорак и Мурат вместе пришли на вечеринку у Филиппа Киркорова, слухи о воссоединении семьи распространились довольно быстро в сети. Тогда бывшие супруги танцевали и обнимались под песню "Я люблю тебя до слез", а также довольно мило общались.

Пользователи в сети уверены, что пара отдыхает вместе, но не афиширует этого.

"Зачем только вы вернулись к мужу?! Он вас так предал и не достоин вас".

"Похоже, что в Турции вместе с Муратом и дочкой".

"Мурат на яхте с дочкой. Значит все таки воссоединились".

Напомним, любовница экс-мужа Лорак впервые затронула тему расставания с Муратом: что она сказала.

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