Певица Настя Каменских поссорилась с подружкой из-за пустяка

34-летняя артистка недавно вернулась из Мексики, где вместе со своей мамой и экс-супругой Позитива Анной Завгородней снимала реалити "Девочки рулят". Певица и ее компаньонши месяц "перезагружались", набирались нового опыта и наслаждались жизнью в экзотической стране. Каменских старалась не сдерживать эмоции и быть максимально естественной. Как в любой компании не обошлось без ссор.

Настина лучшая подруга Аня опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм забавный момент, передает Politeka.net. Девушки посетили священный город майя - Чичен-Ицу, где фотографировались на фоне пирамиды. По версии Завгородней, она попросила подругу уделить особое внимание ее ногам. Но что-то пошло не так.

"А: Насть, а сфоткай так, чтобы ноги были длинные!

Н: Ок.

Каменских обожаю 😂"

Певица резко отреагировала на претензию - мол, что Ане могло не понравиться? Настя сделала соответствующий "сториз".

"Зачем ты обманываешь. В смысле 🤷‍♀️ про ноги разговоров не было. Ты просила сфоткать будто ты держишь пирамиду! Вуаля! Нафиг тебе те ноги в такой роскошной композиции 😂😘"

Ранее мы рассказывали, после одного из эпизодов "Девочки рулят" зашла речь о тяжелом характере Каменских. В Сети бурно обсуждали ее авторитарные замашки и желание все держать под контролем. Настя буквально приказывала, что, когда и кому есть.

"Она, оказывается, жёсткий контролёр, хоть и старается этого не показывать"; "Ну, это реалити стоило создать хотя бы для того, чтобы показать всей стране, насколько Настя авторитарна в дружбе"; "Зачем, блин, эта пищевая тирания?", - комментировали пользователи.

Напомним, что Настя Каменских в шортах и топе показала натуральную красоту без фильтров: "Без маскарада лучше".

Как сообщала Politeka, лучшая подруга Каменских после развода с Позитивом сразила новым образом: "Перезагрузка прошла успешно"