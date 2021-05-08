Дженнифер Лопес очень сдружилась со своей подрастающей копией во время съемок нового фильма

Так, в 2022-м году на телеэкраны выйдет романтическая комедия "Первый встречный" ("Marry Me" - англ. версия названия) с участием 51-летней Джей Ло и 12-летней актрисы Хлои Коулмэн.

Несмотря на юный возраст, девочка уже успела засветиться в популярном сериале с Николь Кидман "Большая маленькая ложь" и нескольких известных фильмах, таких как "Загрузка", "Мой шпион" и других.

На одной из фан-страниц Лопес в Инстаграм опубликовали любопытное фото, на котором легендарная актриса позировала вместе со своей подрастающей конкуренткой во время роскошного приема, передает Politeka.net. Дженнифер сидела за столом, а Хлои подошла к ней со спины и немного присела - так, чтобы можно было коснуться головами. Обе актрисы расплылись в искренних улыбках.

"Дженнифер и Хлоя Коулман! Эта фотография такая милая 😍😍", - подписал снимок автор поста.

"Суперзвезда, потрясающая девочка, такая милая 🌷❤️", - согласился с ним один из комментирующих.

Ранее Коулмэн уже появлялась на снимках в компании Лопес. В частности, девочка делилась у себя в Инстаграм их совместным фото, глядя на которое пользователи очень удивлялись - как сильно они похожи.

"Настолько талантливая, милая и особенная, что она наполняет ваше сердце и разум 💕", - так отозвалась о Джей Ло ее маленькая коллега.

"Знаешь ли ты, что ты очень похожа на нее"; "Продолжай, Хлоя, ты талант 🔥"; "Я люблю вас обоих 😍 ♥"; "Вы обе - легенды!"; "О, черт возьми, тебе так повезло!!"; "Две красавицы 💖🎉"; "Ничего себе, это круто 😍", - комментировали в Сети.

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой: "Придержите коней, вау".

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха: "Нет, ну вы видели?".

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