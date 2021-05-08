Ведущая Екатерина Осадчая, которая готовится в третий раз стать мамой, всколыхнула Сеть серией новых фото

37-летняя звезда вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым сейчас находится в отпуске в Турции. Екатерина радует поклонников яркими снимками, наслаждаясь отдыхом и своим интересным положением. В частности, девушка опубликовала несколько кадров, на которых позировала с возлюбленным, передает Politeka.net.

Ведущая рискнула показать свою настоящую внешность, дав коже и волосам отдохнуть от косметики. Своими честными фото Екатерина нарвалась на унизительную критику от одной из пользовательниц.

"Ну ооочень страшная, без мейка. Просто, необычно ооочень. Нету больше слов. Это страх. Хорошо, что есть макияж, скрывающий это все на экране. Потому что это было бы... Капец, не думала, что Осадчая насколько некрасивая. Но главное, чтобы любил муж...", - написала та.

Этот комментарий вызвал бурю под постом Осадчей. Поклонницы ведущей кинулись ее защищать.

"вот что в голове у человека, который такое пишет... во-первых, внешность вопрос относительный, во-вторых, посмотрите на себя в зеркало, полюбите себя, и научитесь не изливать свои комплексы на чужих страницах, унижая чувства других людей. П.С. Катюша, вы прекрасны)"

"Во-первых, вы тоже красотой не блещете, обыкновенная, заурядная внешность. Внешняя красота это всего лишь обёртка, а главное, что содержится внутри. Катерина излучает шарм, образована, эрудирована, высокого уровня профессионал в своей работе. Вот в чем красота, шарм и притягательность в женщине!!!"

"вы кроме того, что не красивая, еще и неразумная, когда такое выписываете!"

"А вы просто само очарование, и снаружи и внутри. Почем вы судите красоту Екатерины по своим комплексам? Она бы вам такого не написала"

Напомним, что беременная Осадчая прекратила скрывать живот, показав фигуру в розовом платье: "Катя снова цветет"