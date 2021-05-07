Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась планами на отпуск после съемок

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич, которая недавно объявила, что стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка" часто радует публику яркими фото и новостями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка решила ответить на вопросы поклонников в сторис, и вышло так, что поделилась планами на отпуск.

Так, среди прочего у Златы спросили, во скольких странах мира она побывала и какую страну еще хочет постить. На это певица ответила, что после выхода на экраны реалити-шоу "Холостячка" с ее участием, она в январе отправится в отпуск к океану. "Путешествия, конечно же, сейчас на паузе, и это меня безумно парит. Я уже соскучилась по приключениям, по свободе, по тому, чтобы влажные волосы у океана развевались за спиной. Но сейчас реально много работы, поэтому в январе я поеду в отпуск и просто оторвусь, как никогда ранее до этого, оторвусь по полной", - рассказала Огневич.

Также звезда призналась, что посетила уже более 20 стран мира, но мечтает полететь в Японию. "Страна, о которой я давно мечтаю – это Япония. Это просто вот моя какая-то давняя, детская мечта. Я хочу поехать туда именно весной, когда будет цвети сакура, когда будет максимально все красиво и романтично. Надену кимоно и пойду в парк Киото", - поделилась Злата.

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