Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась бэкстейджем стильной фотосессии с любимым мужем

Как сообщает Politeka.net, Никита Добрынин один из немногих мужчин, который нашел свою любовь на проекте "Холостяк". Избранницей телеведущего и шоумена стала популярная нынче блогерша Даша Квиткова. Парочка поженилась, и теперь ожидает появления сына, беременная девушка все время постит в соцсети яркие кадры с животом в купальниках.

Сейчас Даша показала, как они снимались вместе с мужем в фотосессии. Даша в черном платье в пол, с красивой легкой укладкой волос и сияющим от хайлайтера макияжем. Никита в элегантном черном костюме, в белой рубашке и в блестящих туфлях. Пара смотрится идеально.

За кадром слышен голос оператора, который советует Даше расслабиться для фото и опереться о стену возле Никиты, который сидит в кресле.

"Была весь день на страже нашего красивого вида", - подписала короткое видео Квиткова, тегнув своего стилиста и визажиста.

В следующей сториз Даша Квиткова появилась в красивом платье лимонного цвета и уже с заложенными волосами.

"Как сказал мой муж, это был образ голого цыпленка", - написала Квиткова на видео без лишних объяснений.

А после этого беременные Даша и Никита немного подурачились, оголив животики для забавных съемок.

"Потом мы чуть-чуть подурачились", - написала Квиткова.

Напомним, Беременная жена "Холостяка" Добрынина раскрыла их разницу в возрасте, цифра впечатляет: "Еще та парочка".

Как сообщала Politeka, Беременная жена "Холостяка" Добрынина в черном боди страстно прижалась к мужу: "Не ревнуете?".

Также Politeka писала, Беременная жена "Холостяка" Добрынина ответила на критику лишнего веса: "Я была на диетах, но...".