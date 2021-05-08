Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) снялась в молодежной комедии

Артистка заработала огромную популярность, благодаря своей деятельности, передает Politeka.net. Сейчас красотка снимается в собственном реалити-шоу, и даже появилась в новом молодежном сериале на YouTube-канале "Хостел". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Сюжет ситкома рассказывает о главной героине Клубникиной, которая приезжает из Чугуева покорять Киев. Девушка решила устроиться продавцом-консультантом в магазин одежды. Ночью Клубникина репетирует общение с будущими клиентами, а утром опоздала на работу и ее увольняют.

Героиня сериала решила вернуться в родной город, но во сне к ней приходит NK, которая, можно сказать, приводит ту в восторг.

"Котик, почему ты сразу расстраиваешься? Почему нос повесила? Мы же девочки, а девочки рулят! Наша миссия по жизни идти кайфуя. У тебя обязательно все получится", - взбодрила героиню артистка.

После этой речи Клубникина решила остаться в столице.

Примечательно, что актриса, которая играет Клубникину, с детства была страстной поклонницей Каменских, поэтому оказавшись вместе со звездой на одной съемочной площадке, она расчувствовалась до слез.

Хостел - комедийный и интерактивный сериал о жизни и проблемах современной молодежи. События сериала разворачиваются в столичном хостеле - в нем поселились студенты, которым не хватило мест в общежитии. Они настолько разные, что, кажется между ними нет ничего общего. Из-за этого между ними нередко возникают конфликтные ситуации, в основном довольно комичны.

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