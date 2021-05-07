Популярная украинская певица Ани Лорак опубликовала в соцсети фото в новом имидже и заинтриговала встречей

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Недавно звезда отдыхала на Мальдивах, откуда частенько выкладывала жаркие пляжные фотографии, потом на выходные снова полетела куда-то на отдых, а теперь заинтриговала новым имиджем и встречей, похоже, она скоро даст концерт.

На новом снимке, который звезда показала в своем микроблоге, ее можно увидеть в совершенно новом необычном образе. Перед камерой Ани появилась в стильном белом пиджаке оверсайз, она снята со спины на сером фоне. Внимание привлекает ее необычная прическа – роскошные длинные волосы зачесаны и собраны в высокий хвост на макушке, а на ее лице аккуратный макияж, она загадочно смотрит в объектив, чуть приоткрыв рот.

В подписи к публикации Лорак таинственно написала: "Жду встречи с тобой. Скучаю… Скоро увидимся #шоуTheBest". Поклонники тут же принялись обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Так скучали по вашим концертам. А я с нетерпением жду, когда вы приедете в Баку", "Каролина, Ваше второе имя – красота, женственность и любовь", "Красивая, стильная!", "И мы ждем встречи, любимая наша Каролина", "Безумно красивая", "Нереальная красотка", "Моя любимая Ани Лорак", "До встречи, наша любимая Дива", "Как бы мне хотелось увидеть Вас вживую", "Ждем концертов", "А как мы ждем, любимая девочка", "Класс, наконец-то начинается долгожданный тур! Ох, как вы скучали, а как зрители скучали", "Любимая красавица!", "Какая красивая", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, 42-летняя фигуристая певица Ани Лорак впечатлила фанатов дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя певица Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей попали в сеть: "Мой защитник".

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