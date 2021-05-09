Известный украинский рэпер, продюсер и телеведущий Потап (Алексей Потапенко) представил "новую" версию себя, рассказав все в интервью

Артист уже много лет на сцене и сумел завоевать огромную популярность, передает Politeka.net. Рэпер не только талантливый музыкант, но также научился вести шоу.

Так, Потап стал ведущим на "Лиге Смеха" и "Липсинк батл". Восьмого мая артист отпраздновал 40-летие и представил новую "версию" себя - 4.0, дав интервью одному из популярных журналов.

Певец опубликовал свои фото и из интервью в Инстаграм. Из журнала стало известно, почему артист уже давно не теряет популярности.

"Я победил свой страх, свою неуверенность, свою лень, именно поэтому я на сцене", - сказал музыкант.

К слову, на кадрах рэпер позировал в стильном луке.

За 14 часов публикация собрала более 16 тысяч лайков и много комментариев.

"Очень ждём новый альбом ❤️", "Невероятный🔥", "Ох, какой мужчина 😍🔥", "Крепкий орешек", "А что у вас написано на руке?", "Красивый ❤️ Жду твои именины 😋", "Красивый, статный, уверенный в себе мужчина", "Красивое фото🔥", "Красавчик-мужчинка))))🔥🔥🔥. С Настюшкой самая красивая пара❤️", "Вай,мама,кто это 😍😍🔥🔥", "Стильный", "Классное фото и интервью🔥 с днем рождения🌸🌸🌸", "Очень стильное фото🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап писал тексты с подросткового возраста, поэтому твердо решил связать свою жизнь с музыкой.

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