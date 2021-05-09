Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, показал себя в окружении красоток

Грег Чапкис родился и вырос в Украине, но уже давно проживает в США, в Сан-Франциско, где открыл свою школу танцев Chapkis Dance, передает Politeka.net.

В одном из интервью сын Чапкиса рассказал, что основал свою компанию в 2004 году и сейчас она набрала популярность по всему миру, имеются три филиала в США, в Италии у сестры и у отца в Украине.

О деятельности своей компании танцор рассказывает в Инстаграм. В этот раз Грег опубликовал фото в окружении молодых красоток из своей команды. Артист навел камеру на зеркало, когда девушки стояли, а также присели рядом.

За восемь часов публикация собрала почти 1000 лайков и много комментариев.

«Спасибо за все», «Хорошая команда», «Ты уже знаешь, что я чувствую !! Помимо благодарности за то, что ты делаешь 💛 Я хочу сделать это снова !!!!», «Люблю тебя, босс! 🔥 спасибо большое за доверие. Ты нас вдохновляешь "," Эй, девочка", - написали пользователи сети.

Отметим, Григорий Чапкис - бальный танцор, а Грег предпочел другое направление – хип-хоп.

Сын Чапкиса состоит в браке и воспитывает двоих сыновей - 12-летнего Николая и 5-летнего Максима. Супругу Грега зовут Эмбер. Пара вместе уже примерно 20 лет, но поженились примерно восемь лет назад.

Эмбер вместе с мужем занимается развитием школы Chapkis Dance.

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